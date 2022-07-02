بسبب الاحتجاجات.. خسائر «بتروكوادور للنفط» فى الإكوادور تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت شركة النفط الحكومية في الإكوادور (بتروكوادور)، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين تسببت في خسائر في إنتاج النفط بلغت 1.99 مليون برميل‭‭‭ ‬‬‬يوميًّا، مشيرة إلى أنها تتوقع الوصول إلى 90% من إنتاج ما قبل الأزمة في الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بتروكوادور إن الاحتجاجات كلفت الشركة نحو 512.9 مليون دولار، أكثر من نصفها نتج عن خسارة الإنتاج، بينما كلفتها الصادرات المهدرة نحو 110 ملايين دولار.

بتروكوادور تستعيد 19 ألف برميل يوميًّا من الإنتاج

وأضافت بتروكوادور أنها استعادت 19 ألف برميل يوميًّا من الإنتاج منذ انتهاء الاحتجاجات يوم الخميس، وأن مصفاة إزميرالدا تعمل بطاقة 70%.

واندلعت الاحتجاجات التي نظمتها جماعات السكان الأصليين في الإكوادور في 13 يونيو للمطالبة بخفض أسعار الوقود،

بالإضافة إلى فرض قيود على أية عمليات توسع أخرى في صناعات التعدين والنفط، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن ثمانية قتلى وتدمير إنتاج النفط، المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% أمس الجمعة

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، أمس الجمعة، بعد أن رجّحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4%. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل مرتفعًا 2.67 دولار أو 2.5%.

وسجل الخامان نحو 70% و77% بالترتيب من أحجام التداول في الجلسة السابقة قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

وارتفعت الأسعار، أمس الجمعة، على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

إضراب مزمع بين عمال النفط والغاز فى النرويج يوم الخامس من يوليو

وأظهرت حسابات لرويترز أن الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو قد يخفّض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو 8% أو نحو 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن مطالب الأجور.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان، يوم الخميس، حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.

وقالت إن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.

وذكرت أن إنتاج النفط انخفض انخفاضًا حادًّا، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و409 آلاف برميل يوميًّا بانخفاض 865 ألف برميل يوميًّا عن معدلات الإنتاج في “الظروف الطبيعية”.

واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا، يوم الخميس، على التمسك بإستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدًا.

وسبق أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج شهريًّا بمقدار 648 ألف برميل يوميًّا في يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًّا في الشهر.

وأظهر مسح لرويترز، أمس الجمعة، أن “أوبك” ضخّت 28.52 مليون برميل يوميًّا في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميًّا عن إجمالي أيار المعدل.