بسبب الإيجار.. كواليس فيديو مشاجرة بين 7 أشخاص في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو متداول على أحد المواقع على شبكة الإنترنت تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من شخص لممارسته أعمال البلطجة عليها، وعلى سكان العقار محل إقامتها بمحافظة الجيزة.

وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 6 أشخاص -مقيمين بالعقار محل البلاغ- طرف ثان: نجل مالك العقار محل البلاغ.

وقال الطرف الأول إنه تضرر من الطرف الثاني لقيامه بالتعدى عليهم بالسب والشتم لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية للشقق محل إقامتهم بالعقار المُشار إليه.

وبسؤال المشكو في حقه أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.