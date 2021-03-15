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بسبب الإصلاحات.. انقطاع المياه من محطة فطيرة إلى وادي العرب بمحافظة أسوان

وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 18/3/2021
المال - خاص 10:20 م, الأثنين, 15 مارس 21 10:20 م, الأثنين, 15 مارس 21

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نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى وادى العرب، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية :

١- مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج ) .
2- مركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة – قروي دهميت – قروي قورته – مدينة نصر النوبة – قروي المالكى – أجزاء من قروي عنيبة – قروي خريت).

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وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 18/3/2021.

لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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بقلم المال - خاص

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