«بسبب الأوضاع الحالية في أوكرانيا».. «ميرسك» تفتح الباب أمام عملائها لتغيير وجهة البضائع مجانًا

في تحديث جديد لشركة ميرسك “أهم الخطوط العالمية في نشاط الحاويات”، أكدت أنه نظرًا للوضع الحالي في أوكرانيا، فتقرر توقف عن قبول الحجوزات من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر.

وأكدت الشركة أنها فتحت خدمات تغيير الوجهة للبضائع مجانًا، مؤكدة أنه لن تقوم بفرض رسوم إلغاء على الحجوزات النشطة من وإلى أوكرانيا.

وأكد الشركة الدنماركية، أن التوقف المؤقت للحجز للبضائع لأوكرانيا وكذا إلغاء غرامات التأخير للحاويات حتى 3 مارس 2022 .

وأكدت الشركة الدنماركية أن خدماتها من / إلى روسيا – بما في ذلك خدمات الطيران والسكك الحديدية العابرة للقارات (ICR) ، والتي لا تمر بأوكرانيا – تظل متاحة حاليًا، ولكنها عرضة للتغيير مع تطور الأمور.

وأكدت شركة ميرسك – أمس – أنه يجري التخطيط حالياً لتفريغ البضائع التي كانت متجهة لأوكرانيا بموانئ بورسعيد وكورفيز بتركيا؛ مشيرة إلى أنه في حالة تأثير ذلك على عملائها فيتم الاتصال بوكلائها.

وأكدت شركة ميرسك أنها تتابع عن كثب تطور الأحداث للحصول على رؤية أفضل للوضع، حيث تعمل الفرق الخاصة بها في جميع أنحاء الشركة مع التركيز المكثف على استمرار تقدم الخدمات اللوجستية العالمية، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل للتكيف مع الوضع من أجل تسليم البضائع الخاصة بأمان.

وخلال الساعات الأخيرة تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق السلع الأساسية، حيث تعرضت سفينتان تجاريتان على الأقل للقصف منذ أن بدأت القوات الروسية الهجوم على جارتها هذا الأسبوع.

و قالت شركة YA-SA Holding ومقرها إسطنبول إن السفينة Yasa Jupiter ، وهي سفينة ضخمة ترفع علم جزيرة مارشال ، تعرضت لأضرار طفيفة جراء قذيفة بعد تفريغ الفحم في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت YA-SA إنه لم يتضح ما إذا كانت السفينة قد استهدفت عمدًا أو من أطلق القذيفة، وتتجه السفينة تحت سلطتها الخاصة إلى أقرب ميناء لتقييم الأضرار.