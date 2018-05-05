بسبب الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للزمالك

المال- خاص أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هئية الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلى مساء اليوم السبت، اعتذاره عن قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الزمالكوكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد منح تركي منصب الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أن

المال- خاص

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هئية الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلى مساء اليوم السبت، اعتذاره عن قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الزمالك

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد منح تركي منصب الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو ما أثار انتقادات كثيرة تصدرت “تويتر”.

وقال آل الشيخ في بيان نشره بصفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “يعرب مكتب المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير”.

واستدرك “إلا أن المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له”.



وتابع “إذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج”. .





