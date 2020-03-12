نقل وملاحة

بسبب الأمطار.. هبوط أرضي وتشققات أعلى محور 26 يوليو (صور)

الهبوط الأرضي وقع بمنطقة نفق الأمن المركزى، اتجاه أكتوبر، بواقع 2 متر في 100 متر.
أماني عوض 12:28 ص, الجمعة, 13 مارس 20 12:28 ص, الجمعة, 13 مارس 20

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شهد طريق محور 26 يوليو – الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة المهندسين بالجيزة- هبوطًا أرضيًا وتشققات بسبب مياه الأمطار، وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

هبوط أرضي بمنطقة نفق الأمن المركزى

وقال مصدر بالمرور إن الهبوط الأرضي وقع بمنطقة نفق الأمن المركزى، اتجاه أكتوبر، بواقع 2 متر في 100 متر. 

وأكد أنه تم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية اللازمة، وذلك لإرشاد قائدي السيارات.

وطالب قائدي السيارات القادمين من أعلى المحور اتجاه زايد و6 أكتوبر، قبل نفق فودافون، أن يتجهوا للسير من الاتجاه الشمالي للطريق.

يذكر أن مدينة العبور، كانت قد شهدت هبوطًا أرضيًا وانهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقررت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، غلق عدة طرق بسبب انعدام الرؤية ووجود رياح محملة بالأتربة.

ودفعت المرور بسيارات شفط مياه الأمطار من الطرق بالقاهرة والجيزة، والمحافظات، وذلك بعد رصد تجمعات مياه أمطار بمنازل ومطالع الكباري.

شفط تجمعات الأمطار

وأقدم رجال المرور على شفط تجمعات مياه الأمطار بكوبرى أكتوبر المتجه من رمسيس، كوبرى 15 مايو المتجه من القاهرة إلى الجيزة، وبنفق زهراء المعادى والأزهر المتجه من وسط المدينة، وصولا إلى صلاح سالم ومنطقة سجون طره.

كانت وزارة الداخلية، وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد. 

وبين خطة الداخلية، نشر الخدمات على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث. 

يأتي ذلك في إطار حرصها على تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور، حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر. 

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.


ويتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة. 

وأجرت المرور التنسيقات مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه، لموجهة أي كثافات أو تجمع لمياه الأمطار.

 
وشهدت مصر موجة من الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، وشهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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