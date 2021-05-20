«بسبب الأعطال والحوادث».. مبيعات تسلا فى الصين تهبط لأدنى مستوى منذ 9 أشهر (فيديو)

بلغت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية فى الصين خلال أبريل 2021 ما يقرب من 11.9 ألف سيارة مقابل 34.6 ألف مركبة فى شهر مارس

هبطت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية فى الصين خلال شهر أبريل الماضى لأدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 9 أشهر على خلفية الأحداث التى شهدتها جناح الشركة فى معرض شنغهاي، عقب قيام مجموعة من ملاك العلامة التجارية من المتظاهرين وحسار جناح الشركة بالمعرض بعد المشكلات التى ظهرت فى موديلات العلامة الأمريكية بعد اقتنائهم إياها، بالإضافة إلى الحوادث المميتة التى شهدتها بعض الموديلات الفترة الماضية.

وتسبب الأعطال التى تشهدها سيارات تسلا، وتسليط الصحف العالمية على الحوادث التى تتعرض لها فى تراجع الطلب الصينى عليها.

وكان من أبرز حوادث تسلا، مصرع شخصين فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد اصطدام سيارة تسلا موديل S بشجرة.

وفشلت السيارة فى الإلتزام بمنحنيات الطريق، مما أدى إلى خرجها عنه واصطدامها بشجرة واستعال النيران بها.

وذكرت وكالة رويترز إن بعد إخماد الحريق تبين أن احد الراكبين كان ماكثًا فى المقعد الأمامي، والثاني كان بالخلفي.

حوادث سيارات تسلا

ومع تصاعد وتيرة الدعاية السلبية التى تطارد أكبر مصنع للسيارات الكهربائية تسلا، وجهت السطات الحكومية الصينية توبيخًا للصناع.

وقالت السلطات الحكومية فى الصين أن على صناع السيارات الكهربائية إحترام المستهلكين الصنيين واحترام القوانيين المحلية.

وعلى الرغم من مصرع مئات الأشخاص فى الصين وفقًا لوكالة بلومبرج، إلا حوادث تسلا تلقي اهتمامًا عامًا فى الصين.

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حوادث سيارات تسلا الكهربائية فى الصين بصورة كبيرة وعلى نطاق واسع.

مبيعات سيارات تسلا الكهربائية فى الصين تهبط 66%

فى سياق متصل، قالت وكالة بلومبرج إن مبيعات سيارات تسلا فى الصين هبطت خلال أبريل 2021 بنسبة تصل إلى 66%، مقارنة مع شهر مارس.

وتراجعت مبيعات خلال أبريل لتصل إلى 11.9 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات شهر مارس الماضى والتى بلغت 34.6 ألف مركبة. إنتاج سيارات تسلا الكهربائية

وعلق ممثل تسلا فى مدنية شنغهاي الصينية على تراجع المبيعات بقوله “الإنخفاض يعود إلى تعديل فى خط انتاج موديل Y، التابع لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، وزيادة الصادرات”.

وتعد بتسريع عمليات الإنتاج لموديلات العلامة التجارية الأمريكية فى الصين خلال الفترة المقبلة لتوصيل السيارات للعملاء فى أقرب وقت.