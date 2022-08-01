«بسبب الأزمة العالمية» الحكومة تصوغ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، واستعراض ما يتم من جهود بشأن إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فضلًا عن استعراض خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالميًّا، وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرَّق إلى مناقشة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء محليًّا،

ولا سيما في ظل الظروف العالمية التي تعاني منها معظم الدول المتعلقة بنقص الغاز، وما تقوم به وزارة البترول من جهود لتصدير أكبر قدر من الغاز، والاستفادة بتوفير عائد يوازن مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية الأخرى، التى يتم استيرادها.

وتم، في هذا الصدد، التوجيه بصياغة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ولتبدأ جميع الوزارات والجهات الحكومية بنفسها في التطبيق.

وأضاف سعد أن الاجتماع شهد الإشارة إلى الجهود المبذولة في خطة الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، وما تم بشأن خطط الربط مع الاتحاد الأوروبي، حيث يقوم أحد المكاتب الاستشارية خلال الفترة الحالية بإعداد الدراسات اللازمة لذلك.

بالإضافة إلى أن عددًا من المؤسسات الدولية عرضت تقديم الدعم في هذا الأمر، خاصة أن مصر تمتلك قدرات كبيرة وفائضًا من الطاقة المتجددة.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع ناقش، كذلك، الجهود المبذولة للإسراع في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسخير جميع الإمكانات لسرعة إقامة هذه المشروعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة، وتعدّ بوابة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.