بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى .. تحفظ المستثمرين يدفع البورصة للتحركات العرضية

يتجه مستثمرو السوق عادة إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبيل فترة الإجازات

يتوقع خبراء البورصة المصرية أداءً عرضيا خلال الأسبوع الحالي، فى نطاق 10000 و10400 نقطة، وسط تحفظ المستثمرين مع اقتراب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا.

وأشاروا إلى أن مستثمرى السوق يتجهون عادة إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبيل فترة الإجازات، بجانب الاتجاه البيعى الذى يسيطر عادة على السوق فى مثل هذه الفترات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى بنتائج باهتة، مع تراجعات جماعية محدودة للمؤشرات، وخسائر لرأس المال السوقي، رغم الاتجاه الشرائى للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.7 ليغلق عند 10184.8 نقطة، كما تراجع مؤشر الأفراد السبعينى «EGX70» بنسبة %0.13 إلى 2319 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.77 منهيا التعاملات عند 3253 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند 657.8 مليار، مقارنة مع 667.3 مليار فى التداولات السابقة.

وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بنسبة %83.9 بصافى مبيعات 240.6 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب %8.4 من التداولات بصافى شراء 47.3 مليون، والعرب %7.6 بصافى مشتريات 193.4 مليون.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلا عن سيطرة الاتجاه البيعي.

ولفت إلى أن مستثمرى السوق عادة ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، و تأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى بين مستويات 10000 و 10400 نقطة هذا الأسبوع.

وأوضح أن قطاعات الأدوية، والقطاع الصحي، لاتزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.

واحتل قطاع العقارات المرتبة الأولى فى مؤشرات السوق القطاعية من حيث التداولات الأسبوع الماضى بنسبة %25.6 بقيمة 1.43 مليار جنيه.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد حالة من الهدوء حاليا، تدفعها للتحرك فى نطاق 10100 و10400 نقطة، مرجعة ذلك إلى اقتراب فترة الإجازة، و محدودية السيولة بالسوق، وتحركها من قطاع إلى آخر، وعدم وجود محفزات تخلق حركة بالسوق.

وجاء قطاع السياحة فى المرتبة الخامسة فى المؤشرات القطاعية من حيث قيمة التداول الأسبوع الماضي، بحصة سوقية %8.8 بقيمة تعاملات 493 مليون جنيه.

وتوقعت حركة إيجابية انتقائية لأسهم قطاع الصناعة، والبتروكيماويات، والأسمدة، وأداء قوى لقطاع السياحة بدعم قرار الحكومة ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق من %50 إلى %75 وأداء جيد لأسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأبرزها «بايونيرز»، و»هيرميس»، و»بلتون»، و»سى آى كابيتال».

ورجحت استمرار الاتجاه الشرائى للمستثمرين العرب، وسط تواجد ضعيف للمستثمرين الأجانب.