بسبب افتراش البضائع.. ضبط باعة جائلين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أطراف مشاجرة من الباعة الجائلين بمنطقة سوق الخميس بالمطرية، نشبت بينهم خلافات بالأميرية بمحافظة القاهرة، بسبب أولوية افتراش البضائع.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو، تحت عنوان مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما: 8 أشخاص، جميعهم باعة جائلين بسوق الخميس بالمطرية، لديهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسمي الأميرية، والمطرية.

وضبط اثنين منهم، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض عبارة عن سنجة.

وبمواجتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بين أطراف المشاجرة، بسبب خلافات حول أولوية افتراش البضائع بمحل عملهم.

وأضافوا أنها تطورت إلى مشاجرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض محدثين إصابة أحدهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي أطراف المشاجرة.

جدير بالذكر أن منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، كانت قد شهدت نشوب مشاجرة بين جزارين لخلافهما في التنافس على البيع، على إثرها طعن أحدهما الآخر ما أدى إلى وفاته، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى البلاغ قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، من عمليات شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة ووجود متوفي، ومصاب.

وتشكل فريق بحث جنائي انتقل إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين حدوثها بين جزار -مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة- مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر، وآخر جزار، توفى أثر إصابته بجرح طعني.

وتوصل الفريق إلى أن الخلافات بين الطرفين في التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة خلالها أقدم المتهم الأول، بطعن الثاني بسلاح أبيض “سكين”، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم.