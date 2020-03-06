لايف

بسبب افتراش البضائع.. ضبط باعة جائلين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالأميرية

يعملون بمنطقة سوق الخميس بالمطرية.
أماني عوض 1:53 ص, السبت, 7 مارس 20 1:53 ص, السبت, 7 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أطراف مشاجرة من الباعة الجائلين بمنطقة سوق الخميس بالمطرية، نشبت بينهم خلافات بالأميرية بمحافظة القاهرة، بسبب أولوية افتراش البضائع.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو، تحت عنوان مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما: 8 أشخاص، جميعهم باعة جائلين بسوق الخميس بالمطرية، لديهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسمي الأميرية، والمطرية.

وضبط اثنين منهم، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض عبارة عن سنجة.

وبمواجتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بين أطراف المشاجرة، بسبب خلافات حول أولوية افتراش البضائع بمحل عملهم.

وأضافوا أنها تطورت إلى مشاجرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض محدثين إصابة أحدهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي أطراف المشاجرة.

جدير بالذكر أن منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، كانت قد شهدت نشوب مشاجرة بين جزارين لخلافهما في التنافس على البيع، على إثرها طعن أحدهما الآخر ما أدى إلى وفاته، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى البلاغ قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، من عمليات شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة ووجود متوفي، ومصاب.

وتشكل فريق بحث جنائي انتقل إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين حدوثها بين جزار -مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة- مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر، وآخر جزار، توفى أثر إصابته بجرح طعني.

وتوصل الفريق إلى أن الخلافات بين الطرفين في التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة خلالها أقدم المتهم الأول، بطعن الثاني بسلاح أبيض “سكين”، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

خلافات الجيرة ومنافسة البيع.. تفاصيل 4 جرائم قتل بالقليوبية وأسيوط (صور)

أماني عوض 4:53 م, الجمعة, 6 مارس 20

مسئول بشركة شحن يختلس نصف مليون جنيه في دمياط

أماني عوض 3:43 م, الجمعة, 6 مارس 20

تزعمها عربيّان.. عصابة لتقليد الدولارات والأوراق الرسمية في قبضة الأمن

أماني عوض 3:19 م, الجمعة, 6 مارس 20

زعمت استثمارها بتأجير السيارات.. سيدة تنصب على المواطنين في 19 مليون جنيه

أماني عوض 12:26 ص, الجمعة, 6 مارس 20

ضبط سائق يبيع منشطات على الركاب في مطار القاهرة

أماني عوض 1:39 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

تزوير شيكات وشهادات تخرج.. موظفة تسرق 3 ملايين جنيه من صاحبة مركز طبي

أماني عوض 4:46 م, الجمعة, 28 فبراير 20