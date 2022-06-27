بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء موسم المطر.. اليابان على أعتاب أزمة طاقة

تعمل اليابان جاهدة لتجنب أزمة طاقة تلوح في الأفق مع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد، فيما حذرت السلطات من ارتفاع أكبر من المتوقع في الطلب بعدما انتهى موسم الأمطار في العاصمة طوكيو بصورة مبكرة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع أسعار الكهرباء

وقبل أقل من أسبوعين على انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان)، يزيد ارتفاع أسعار الكهرباء من صعوبة الحياة بالنسبة للمستهلكين اليابانيين، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن شأن نقص إمدادات الكهرباء أن تؤثر على فرص الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة ارتفاع أسعار المستهلكين.

مسؤول: الطلب على الكهرباء صباح اليوم أعلى من توقعات أمس

وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مؤتمر صحفي “ظل الطلب على الكهرباء صباح اليوم أعلى من توقعات أمس، وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة في مثل هذا الوقت”.

ووصلت الحرارة في وسط طوكيو إلى 35.1 درجة مئوية عند الرابعة عصرا بينما سجلت في سانو، إلى الشمال قليلا، 39.8 درجة.

ويقول مسؤولو الأرصاد الجوية إن الموسم السنوي للأمطار في أنحاء اليابان، بما في ذلك منطقة العاصمة طوكيو، قد انتهى مبكرا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل البيانات في 1951.

وزارة الاقتصاد تطلب الحفاظ على الكهرباء



وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية من سكان الجزء الشرقي من البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة، الحفاظ على الكهرباء لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بسبب مخاطر عدم توفرها وسط الزيادة الحادة في الاستهلاك بسبب درجات الحرارة المرتفعة. وقد نشر ذلك البيان في موقع الوزارة على الإنترنت اليوم الاثنين.

وتابع البيان: “في 27 يونيو، ونظرا للوضع الصعب مع ارتفاع الأحمال على شركة الطاقة TEPCO، يظل التحذير بتوفير الكهرباء ساري المفعول، حيث يبلغ معامل التخزين (مؤشر يستخدم في اليابان، يعكس العلاقة بين درجة مخزون العرض بالنسبة للطلب) أقل من 5%”. وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من عدم استخدام المكيفات في الحرارة.

اليابان تشهد طقسا حارا في الأيام الأخيرة

وكانت شركة TEPCO قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا لسكان الجزء الشرقي من اليابان، بما في ذلك منطقة العاصمة، لمراقبة وضع توفير الكهرباء خلال النهار. وتشهد اليابان طقسا حارا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت درجة الحرارة في طوكيو والمحافظات المجاورة بعد ظهر يوم الاثنين إلى 35.5-37 درجة مئوية.

كما ذكرت صحيفة نيكى سابقا أن اليابان قد تواجه أكبر أزمة طاقة منذ زلزال 2011 والتسونامي في حالة انخفاض درجة الحرارة في الشتاء المقبل. وتشير التقديرات إلى أن أسوأ حالات نقص الكهرباء تعادل احتياجات ما يقرب من 1.1 مليون أسرة.

وتم إغلاق بعض محطات الطاقة الحرارية في البلاد، وتصعب عملية إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بسبب حقيقة أن السلطات المحلية في كثير من الأحيان لا تعطي الإذن المناسب لشركات الطاقة. كما أن هناك كذلك عدم يقين بشأن استمرار عمليات الشراء المستقرة لموارد الطاقة من روسيا، نظرا للوضع في أوكرانيا.