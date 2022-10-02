بسبب ارتفاع التكاليف والخسائر.. مزود الطاقة الحكومي في كوريا يرفع فواتير الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوريا الجنوبية أنها سترفع معدلات الكهرباء للربع الرابع للاستخدام الاستهلاكي والصناعي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والخسائر المتزايدة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) إنها قررت رفع تكلفة وقود الوحدة المعدلة – وهي جزء رئيسي من أسعار الكهرباء في البلاد – بمقدار 2.5 وون (0.002 دولار أمريكي) للكيلووات / ساعة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويأتي هذا علاوة على الزيادة البالغة 4.9 وون التي قررت الحكومة تطبيقها اعتبارًا من أكتوبر.

وتأتي الزيادة المخطط لها في أعقاب زيادة قدرها 5 وون في تكلفة الوحدة طبقت الربع السابق، وذلك بعد تجميد التعريفة ربعين متتاليين، وافقت الحكومة على رفع كيبكو المزمع لأسعار الكهرباء في وقت سابق اليوم.

إضافة إلى ذلك، سترفع كيبكو أسعار الكهرباء للمستخدمين الصناعيين بنسبة تصل إلى 11.7% للربع الأخير.

وقالت وزارة الصناعة في وقت سابق إنها تدرس خططا لفرض معدلات أعلى على الشركات التي تستهلك طاقة عالية.

وقالت كيبكو إن زيادة الرسوم مصممة لمواجهة أسعار الوقود المرتفعة وللمساعدة في حث الأسر والمستخدمين الصناعيين على توفير الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان لها، “إن رفع أسعار الكهرباء أمر لا مفر منه من أجل تجاوز أزمة الطاقة” لقد توصلت الدول الكبرى إلى رفع الأسعار وإجراءات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة”.

وتأتي زيادة الأسعار وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الطاقة الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر شركة المرافق العامة هذا العام، إلى جانب ضعف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.