بسبب ارتفاع الأسعار.. هبوط مبيعات السيارات الكهربائية 51.4% في كوريا

أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 15.9% في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بسبب ضعف الطلب على نماذج السيارات الكهربائية الأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب.

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 51.4% على أساس سنوي إلى 2,357 وحدة وسط أسعارها المرتفعة نسبيًا مقارنة بالطرزالأخرى ونقص البنية التحتية الكافية للشحن.

وبلغ عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا الشهر الماضي 21,329 وحدة، مقارنة بـ 25,363 وحدة قبل عام وفقا للإحصاء الشهري الصادر عن جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية (KAIDA).

وأرجعت الجمعية الانخفاض العام إلى تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وتم بيع إجمالي 9,790 سيارة مستوردة تعمل بالبنزين الشهر الماضي، في حين بلغت مبيعات الوحدات الهجينة والعاملة بالديزل 7,099 و1,556 على التوالي.

وكانت مرسيدس بنز هي العلامة التجارية الأجنبية الأكثر مبيعًا للسيارات الشهر الماضي، حيث باعت 6,612 وحدة، تليها بي إم دبليو، وفولفو، وأودي بـ 5,985 و1,263 و1,151 وحدة على التوالي.