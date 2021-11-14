بسبب احتدام المنافسة.. شركة ATR تستعد للإعلان عن تطوير محركات طائراتها

تستعد شركة إيه تي آر ATR الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات ذات المحركات المروحية التوربينية، للإعلان عن تطوير محركات طائراتها مع احتدام المنافسة في سوق هذا النوع من الطائرات الإقليمية، بحسب وكالة رويترز.

ATR تحتفل بعيدها الأربعين في معرض دبي للطيران

وتحتفل ATR التي تشترك في ملكيتها إيرباص وشركة ليوناردو الإيطالية بعيدها الأربعين في معرض دبي للطيران الذي انطلق اليوم الأحد في وقت تحاول فيه صناعة الطائرات الحفاظ على التعافي الهش من أزمة كوفيد-19.

وقالت مصادر بصناعة الطيران إن ATR ستعلن عن استخدام نسخة جديدة من محركات بي.دبليو 127 من إنتاج شركة برات آند ويتني كندا لعائلة طائراتها 42-600 و72-600 ذات المحركات المروحية التوربينية.

وتهيمن ATR على سوق هذا النوع من الطائرات وتقدر أن حجمه بلغ حوالي 80 مليار دولار على مدار 20 عاما. وتعتبر هذه الطائرات أكفأ في الرحلات القصيرة لاسيما عندما ترتفع أسعار النفط.

ATR تواجه منافسة محتملة لا سيما من إمبراير البرازيلية

غير أن الشركة تواجه منافسة محتملة لا سيما من إمبراير البرازيلية التي تدرس خططا لإطلاق طائرة أكبر جديدة كليا بمحركات مروحية توربينية العام المقبل.

وهناك مشروعات أخرى في الطريق بالصين وألمانيا.

وقالت المصادر إن المحرك المطور بي.دبليو 127 سيقلل التكاليف باستخدامه لفترات أطول بين أعمال الإصلاح وتقليل كلفة الصيانة وفي الوقت نفسه تحقيق وفر في الوقود وتقليل الانبعاثات.

انطلاق معرض دبى للطيران

وانطلق اليوم الأحد معرض دبي للطيران 2021 الذى يستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى أكثر من 1200 عارض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

ويضم المعرض الذي من المتوقع أن يكون الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989، 20 جناحاً للدول المشاركة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي جمهورية : التشيك وبلجيكا والبرازيل وإسرائيل وسلوفاكيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ويستقطب معرض دبي للطيران 2021 أكثر من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض الطيران الأرضية والجوية.