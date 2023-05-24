بسبب إلغاء العمل عن بعد.. موظفو «أمازون» يعتزمون الإضراب 31 مايو

أعلن عدد من موظفى شركة «أمازون»، اعتزامهم الإضراب الأسبوع المقبل جرّاء ما وصفوه بالإحباط من سياسات الشركة العودة إلى العمل من المكاتب، وسط تصاعد حدة التوترات داخل عملاق التجارة الإلكترونية بعد موجات من تسريح العمالة، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وينظم الإضراب مجموعة عمال العدالة المناخية ومجموعة عمالية أخرى مناصرة للعمل عن بعد، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني من المنظمين ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويطالب الموظفون المشاركون في الإضراب بوضع تأثير المناخ في أولويات عملية صنع القرار وتوفير قدر أكبر من المرونة لكيفية ومكان عمل الموظفين.

وحدد العاملون موعد الإضراب في 31 مايوالجارى بدءاً من الظهيرة، وقالوا في رسالة البريد الإلكترونية إنهم سيواصلون الإضراب إذا وافق ما لا يقل عن ألف عامل على المشاركة.

ويأتي هذا الإجراء الجماعي بعد أن شطبت «أمازون»، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، عشرات الآلاف من الوظائف بداية من أواخر العام الماضي وسط حالة عدم يقين اقتصادي بشكل عام، وقالت «أمازون» هذا العام إنها ستسرّح نحو 27 ألف عامل على مراحل متعددة.

وفي الوقت نفسه، تحاول «أمازون» وغيرها من شركات التكنولوجيا الأخرى زيادة عدد العاملين في المكاتب، أعلنت «أمازون» في فبراير أنها ستطلب من الآلاف من موظفيها بالدوام في المكاتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً بدءاً من الأول من مايو.

قال أحد العاملين بالشركة في لوس أنجلوس، والذي يعتزم المشاركة في الإضراب الأسبوع المقبل، لشبكة CNN «المعنويات في أدنى مستوياتها على الإطلاق في الوقت الراهن، أعتقد أن الهدف من هذا الإضراب هو في الحقيقة إرسال رسالة واضحة إلى القيادة بأننا نتوقع إجراءً حقيقياً منهم بشأن عدد من القضايا، مثلاً نحتاج إلى قرارات أفضل على المدى الطويل تفيد ليس فقط الموظفين، لكن المجتمعات التي نخدمها».