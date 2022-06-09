بسبب إضراب سائقي الشاحنات.. هيونداي موتور تعاني من خسائر إنتاجية

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الخميس إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر يؤثر على الإنتاج في مصانعها المحلية الرئيسية، التي تعاني بالفعل من نقص الرقائق العالمي، بحسب وكالة يونهاب.

وبدأ حوالي 6,500 من أصل 22,000 عضو في مجموعة تضامن سائقي الشاحنات إضرابًا عامًا يوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة بتمديد نظام أسعار الشحن الذي يهدف إلى ضمان أجورهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار الديزل.

سائقو شاحنات البضائع المضربون يرفضون تسليم قطع الغيار إلى مصانع هيونداي

ورفض سائقو شاحنات البضائع المشاركون في الإضراب تسليم قطع الغيار إلى مصانع هيونداي المحلية الخمسة، مما تسبب في حدوث خلل في إنتاج السيارات بسبب نقص المكونات.

تنتج هيونداي حوالي 6000 وحدة من 17 نوعًا من المركبات يوميًا في مصانعها الخمسة في مدينة أولسان الصناعية التي تقع على بعد حوالي 410 كيلومترات جنوب شرق سول، بما يشمل جينيسيس جي في 80 الرياضية متعددة الاستخدام وهيونداي أيونيك 5 الكهربائية بالكامل.

هيونداي لم تذكر حجم الخسائر

ولم تذكر الشركة حجم الخسائر التي تسبب فيها الإضراب.

هذا وتمتلك هيونداي سبعة مصانع محلية في كوريا الجنوبية و 11 مصنعًا بالخارج، بما يشمل 4 في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والهند والبرازيل وإندونيسيا. وتبلغ سعتها الإجمالية 5.65 ملايين سيارة.

اختيار السيارة “توسان” لشركة هيونداي موتور “سيارة العام” لعام 2022 في تركيا

من ناحية أخرى، تم اختيار السيارة “توسان” لشركة هيونداي موتور “سيارة العام” لعام 2022 في تركيا.

وأعلن الفرع التركي لشركة هيونداي موتور أمس الأربعاء أن سيارتها “توسان” فازت بجائزة “سيارة العام” لعام 2022 في تركيا من جمعية صحفيي السيارات الأتراك.

وقد تم ترشيح سبع سيارات من بين السيارات المباعة في تركيا بين مارس 2021 وفبراير 2022 للمنافسة النهائية في الفوز بهذه الجائزة، وتم اختيار السيارة “توسان” التي تتسم بتصميم مبتكر كـ “سيارة العام” بالحصول على 3.710 نقطة.

وكان الفرع التركي لشركة هيونداي موتور قد حصل على هذه الجائزة في عام 2018 بالسيارة “أيونيك” الهجينة.

تراجع مبيعات هيونداى بنسبة 0.5% في الشهر الماضي

وفى مطلع الشهر الجارى، قالت شركة هيونداي موتور إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 0.5% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 324,039 سيارة في مايو، بانخفاض طفيف من 325,542 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن مبيعاتها المحلية ارتفعت بنسبة 2.1% لتصل إلى 63,373 وحدة، بينما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 1.1% لتصل إلى 260,666 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، انخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 8.2% لتصل إلى 1,536,865 سيارة، مقارنة بـ1,674,554 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.