بسبب إجراءات الحكومة.. آلاف الألمان يحتجون على قيود كورونا

أكدت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد، اليوم السبت، للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

يذكر أن ألمانيا سجلت عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها، وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

كما نظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ المحيطة بها، وتتوقع الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتغارت، كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.

يشار إلى أن ميركل حظيت بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم. وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772، وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.