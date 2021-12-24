«بسبب أوميكرون».. شركات الطيران العالمية تلغي أكثر من 1500 رحلة عشية عيد الميلاد

تلقى آلاف المسافرين المحتملين نفس الرسالة المقلقة يوم الخميس، ومفادها أنه تم إلغاء رحلتهم عشية عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، نقلا عن موقع العربية.

وألغت يونايتد إيرلاينز الأميركية عشرات الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تغادر المطارات اليوم الجمعة – إلى جانب عشرات إضافية كان من المفترض أن تقلع يوم السبت، وفقًا لـ Flight Aware.

في أستراليا، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية أيضًا في مطارات المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

أظهر Flight Aware أن عدد الإلغاءات على مستوى العالم اعتبارًا من مساء الخميس حتى صباح الجمعة، قد زاد إلى أكثر من 1500 رحلة، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

كانت هذه أحدث ضربة لموسم العطلات بسبب متغير أوميكرون الجديد وسريع الانتقال، والذي يمثل الآن أكثر من 70٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة. ما يقرب من 170 ألف شخص تظهر إصابتهم بالفيروس كل يوم في البلاد، بزيادة قدرها 38٪ على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقًا لمتتبع فيروس كورونا في صحيفة “نيويورك تايمز”.

في بيانها، قالت شركة يونايتد إيرلاينز إن “التأثير المباشر لـ أوميكرون على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا أدى إلى الإلغاء”.

ولجأ العشرات من العملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شكاواهم بشأن عمليات الإلغاء في اللحظة الأخيرة.

وقال مسؤولو شركات الطيران في أستراليا التي سجلت أكثر من 500 حالة إصابة بأوميكرون، إن العديد من الموظفين غير قادرين على العمل بعد تحديد أنهم على اتصال وثيق بحالات فيروس كورونا. وبموجب متطلبات الحكومة، يتعين عليهم الحجر لمدة سبعة أيام.

قال ممثل لشركة Jetstar Airways عبر البريد الإلكتروني بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي: “يُطلب من عدد كبير من أعضاء فريق الخطوط الأمامية لدينا الاختبار وعزل جهات الاتصال الوثيقة نظرًا للعدد المتزايد من الحالات في المجتمع العام.. نتيجة لذلك، اضطررنا إلى إجراء بعض التعديلات المتأخرة على جدولنا الزمني”.

وقال متحدث باسم مطار سيدني، إنه تم إلغاء 80 رحلة وصلت أو تغادر في 24 ديسمبر من المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، من إجمالي 500 رحلة.

وفقًا لموقع تتبع الرحلات بمطار ملبورن، تم أيضًا إلغاء أكثر من 70 رحلة جوية تغادر أو تصل إلى المطار في 24 ديسمبر، من أصل 700 رحلة. وأعلن مطار Brisbane أنه تم إلغاء 45 رحلة جوية.