بسبب أولوية المرور.. سائق «توك توك» يقتل زميله في الدقهلية

ألقت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية ، القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل سائق مركبة “توك توك” في مدينة دكرنس، بعدما اتضح اختلافهما على أولوية المرور، فاستخرج الجاني سلاح أبيض واعتدى على المجني حتى فارق الحياة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتداء على أحد الأشخاص وقتله في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة سائق مركبة “توك توك”، وبها جرحين نافذين بالصدر.

وبالانتقال وسؤال والدته “ربة منزل” اتهمت شخص وسائق مركبة توك توك بالاعتداء على نجلها بالضرب، واستخدام سلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزة أحدهما، وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.