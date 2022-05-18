«بسبب أعمال إنشائية».. غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث يوم الجمعة

أعلنت شركة “أر آية تي بي” ديف للنقل كايرو، المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، عن إغلاق مؤقت محطة العتبة، يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وبناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية تستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 بشكل طبيعي ومنتظم.

وتعد شركة “اّر.ايه.تى.بى” ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة “اّر.ايه.تى.بى” ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم.

بدأت “اّر.ايه.تى.بى” ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ”الخط الأخضر 3″ لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.