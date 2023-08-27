بسبب آلة التنبيه.. القبض على المتهم بتهديد عامل ديلفري في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر تطبيق “واتس آب”، يتضمن إشهار شخص سلاح أبيض “مطواة”، تجاه آخر بمدينة الشروق في محافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشادة كلامية بين شخص وعامل توصيل طلبات، أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق.

وأرجع الفحص الأمني السبب إلى معاتبة الأول للثاني على استخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته “دون داعٍ”، تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض “مطواة” تجاه الثاني دون التعدى عليه.

وضبط الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ماسبق، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.