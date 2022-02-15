ثقافة وفنون

بسباق أصالة وعياش وإيهاب توفيق وأحمد سعد.. هل فازت أغاني عيد الحب

راجت أغاني عيد الحب الساعات الماضية، وطرح بعض المطربين أغنيات رومانسية جديدة أبرزهم أصالة نصري ورامي عياش وإيهاب توفيق وأحمد سعد ، وذلك للاحتفال مع الجمهور المصري والعربي بهذه المناسبة . فطرحت المطربة أصالة نصري أغنية جديدة تحمل اسم "تقول…

أحمد حمدي 9:08 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 9:08 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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راجت أغاني عيد الحب الساعات الماضية، وطرح بعض المطربين أغنيات رومانسية جديدة أبرزهم أصالة نصري ورامي عياش وإيهاب توفيق وأحمد سعد ، وذلك للاحتفال مع الجمهور المصري والعربي بهذه المناسبة .

فطرحت المطربة أصالة نصري أغنية جديدة تحمل اسم “تقول تبغانى” من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطى.

كما طرح ايهاب توفيق أغنية رومانسية جديدة بعنوان ” أبوس قلبك” كلمات خالد البشبيشي والحان أحمد زعيم وتوزيع نور ، وتم طرحها على القناة الرسمية لشركة مزيكا .

وتعتبر هي الاغنية الثانية التي يقدمها بطابع رومانسي بعد فترة وجيزة من تقديمه أغنيته ” انت اختياري ” التي حققت مشاهدة جيدة على يوتيوب في فترة قصيرة ، وتعاون فيها مع الشاعر والملحن محمد رفاعي والموزع عادل عايش وانتاج لايف ستايلز ستوديوز وتم تصويرها مع المخرج عادل سرحان في دبي ونالت اعجاب الكثيرين .

وقدم أيضا رامي عياش أغنية جديدة بعنوان” انت لي” وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة انجي الجمال ، وطرح أحمد سعد أغنية بعنوان” عليكي عيون ” على يوتيوب قناة مزيكا ، وطرح رامي جمال أغنية جديدة أيضا بعنوان” الا الحزن” وغناها باللهجة الخليجية لاول مرة في مسيرته الفنية .

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نرصد في هذا التقرير أراء بعض صناع الأغنية المصرية في نوعيات أغاني عيد الحب الجديدة التي طرحت من هؤلاء المطربين .

فارس فهمي:  أغنيات عيد الحب العام الماضي لم تلقى أي صدى يذكر لاي مطرب حقيقة

أوضح الملحن فارس فهمي أنه لم يعد هناك احتفالا من الجمهور بعيد الحب وأغنياته مثل السنين الماضية بسبب انتشار وباء كورونا في العالم ومصر واستمراره بقوة حتى الأن.

وأشار الى ان اغنيات عيد الحب العام الماضي لم تلقى أي صدى يذكر لأي مطرب حقيقة ، وذلك يرجع لان الجمهور لم يعد في مود لينجذب للأغنية الرومانسية في عيد الحب او هذه المناسبات العاطفية .

وأكد فهمي أنه برغم تميز وقوة بعض المطربين الذين يقدمون أغنيات عيد الحب ، إلا أنهم لايستيطعون لفت الأنظار لهذه الأغنيات الرومانسية في دولة منتشر بها وباء قاتل منذ فترة طويلة ، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها هذا الوباء على جميع الناس وذلك بطبعه مؤثرا نفسيا على المستمع ولايتهم بأغنيات رومانسية في هذه الظروف .

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صلاح عطية : أغنيات عيد الحب لا تعيش لفترة طويلة لهؤلاء المطربين

وأعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية فقال : الجمهور لم يعد مهتما بمناسبة عيد الحب في الأساس ، واغنيات هذه المناسبة تكون مجرد تيك أواي لانه يتم طرحها من اجل تواجد المطرب هذه الايام التي يطلق عليها عيد الحب .

وتابع ان هذه الاغنيات لاتعيش لفترة طويلة لهؤلاء المطربين ، وليس شرطا ان يتم طرح أغاني رومانسية في هذه المناسبة فيمكن تقديم أغنية مبهجة للجمهور وليس ضروريا ان يكون الأمر تقليديا .

وأكد عطية أن أغنيات الحب القديمة مازالت باقية في ذاكرة الجمهور حتى الان مقارنة باغاني المناسبات التي لاتبقى في الذاكرة لعدة أيام للاسف .

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أحمد الناصر: يجب أن يكون هناك صحوة حقيقية في الساحة الموسيقية الفترة القادمة

وعلق الملحن أحمد الناصر فقال : اغنيات عيد الحب تكون مميزة لو كانت تحمل كلمة رومانسية مؤثرة وجديدة بالنسبة للمستمعين ، والا تكون مجرد ترديد لكلمة ” حبيبي وبحبك وانت عمري ” التي نسمعها في معظم الاغنيات العاطفية تقريبا طيلة الوقت .

ويضيف يجب أن يكون هناك صحوة حقيقية في الساحة الموسيقية الفترة القادمة ، من حيث نوعية الموسيقى التي تقدم للجمهور منهم خاصة المطربين الكبار الذين يملكون شعبية وتاريخ فني كبير .

وتابع قائلا: “الأغنية التي تقدم كلمة ولحنا مختلفا وغريبا على أذن الجمهور ستحقق انتشارا سريعا وسيرددها الجميع مثل أغنيات سابقة حققت نجاحا في فترة وجيزة ، سواء كانت أغنية لعيد الحب أو لأي مناسبة الأهم الاهتمام بتقديم أغنية مميزة مكتملة العناصر الفنية الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي”.

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بقلم أحمد حمدي

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