«بساطة القابضة» للمدفوعات تستثمر 150 مليون جنيه محليا في 2024

قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة للمدفوعات الإلكترونية، أن شركته تخطط لاستثمار 150 مليون جنيه في مصر خلال 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق نشاطها رسميا بالسوق المحلية.

وأوضح شحاتة أنه سيتم تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات لصالح تطوير شبكة البنية التحتية التكنولوجية والتأكد من تقديم معاملات آمنة للعملاء بالتعاون مع 800 شريك عمل.

ولفت إلي أن منصة بساطة متوافقة مع جميع القواعد البنكية والجهات الرقابية الخاصة بتأمين المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت، معتبرا أن الشراكة مع فودافون تمثل دفعة قوية لتعزبز عمليات الشركة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.