بزيادة 700 مليون جنيه عن العام الماضي.. «اتصالات النواب» تكشف حجم أرباح البريد العام الجاري

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن الأرقام تؤكد أن البريد نموذج لكيان مصري ناجح محققا أرباحا وصلت إلى 3 مليارات و800 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي تقارب لـ700 مليون جنيه.

وأضاف رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن خطة التطوير في الإنشاءات الجديدة وصلت لـ 950 مكتب بريد، بالإضافة إلى 300 مكتب جديد بزيادة 20% ولفت بدوي إلى أن هناك طفره كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريديه وصلت الي 65 كشك بريدي منا يؤكد أن هناك تقدم وتطور .

وتابع بدوي بأن ماتحقق هو ثمار تعاون مثمر بين مجلس النواب والبريد ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر الي الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي مؤكداً أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وان يسير وفق رؤية الدولة المصريه.

من جهته أكد النائب احمد نشات وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلا شك أننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالباً باستيضاح المستهدف عن العام القادم.

وتابع نشأت بأن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وانعكس بشكل كبير علي المواطن المصري.