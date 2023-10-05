بزيادة 63%.. صادرات مصر من الحديد تقفز إلي 1.592 مليار دولار أول 8 شهور (جراف)

شهدت صادرات مصر من الحديد والصلب قفزة كبيرة خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة تصل إلى نحو 63% خلال “الفترة من يناير إلى أغسطس 2023” لتبلغ 1.592 مليار دولار مقابل 979 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وتنفرد “المال” بنشر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، والذي أظهر ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 613 مليون دولار خلال أول 8 شهور من العام “الفترة من يناير إلى أغسطس 2023” مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

ووفق تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، تصدرت إسبانيا المركز الأول أكبر الدول المستوردة صادرات الحديد والصلب المصرية بواقع 292.4 مليون دولار ، تليها تركيا بإجمالي صادرات 229.8 مليون دولار.

فيما جاءت في المركز الثالث إيطاليا بإجمالي صادرات مصرية تصل إلي 201.5 مليون دولار ، والمركز الرابع أمريكا بواقع 167.5 مليون دولار