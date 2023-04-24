بزيادة 48%.. برلمانيون: قرار السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية انحياز للمواطن البسيط

اشاد برلمانيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2023/2024 من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪؜ ، مؤكدين انها انحياز للمواطن البسيط ويحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

برلماني: قرار الرئيس السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية انحياز للمواطن البسيط

من جانبه، رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪؜ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ما يواجهونه من ضغوط اقتصادية بسبب موجة التضخم العالمية، مؤكدا أن القرار يعد انحيازا واضحا للمواطن البسيط.

وقال “عثمان”، إن قرارات الرئيس ستمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، في ظل تخصيص 127,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41,9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدعم يشمل جميع المجالات، فقد تم تخصيص 119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2٪ عن العام المالي الحالي، و 10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31,5٪ مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه، بما يعني تخفيف الضغوط عن البسطاء في كافة المجالات.

وأكد “عثمان” ، أن أصحاب المعاشات على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14,3٪.

وشدد النائب أحمد عثمان، على أهمية توجيهات الرئيس باستمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح النائب، أن الدولة تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368,3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين»، وهو ما سينعكس إيجابا علي القطاعات الإنتاجية.

برلماني: رفع مخصصات الدعم ينتصر للبسطاء والأقل دخلا في عبور تحديات المرحلة

كما اعتبر النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية ينتصر للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته على مستوى القطاعات ذات الصلة، بما يساهم في تمكين البسطاء والأقل دخلا من الصمود وعبور الأزمة العالمية الراهنة التي نلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر.

وأشار “عمار”، إلى أن حزمة القرارات تعكس متابعة الرئيس لشواغل الرأي العام، واهتمامه بالتجاوب معها، من خلال التأكيد على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية ومد مظلتها مهما كانت التحديات، مراعاة لظروفهم المعيشية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14,3٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين والتخفيف عليهم، موضحا أن استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، سيكون له آثار مجتمعية آخرى تعزز من التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة المعيشية، مع اتخاذ تدابير دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ورفع معدلات التوظيف.

نائب: زيادة مخصصات الدعم بمشروع الموازنة الجديدة يساهم في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

فيما ، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة: توجيهات الرئيس السيسي برفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2023/2024 ،يساهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول بما فيها مصر.

وأشار النائب إلى أن تلك التوجيهات تساهم في رفع قدرات المواطنين لمواجهة الموجات التضخمية العالمية والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.

وأكد زين الدين، أهمية التوجيه بتخصيص 8 مليارات جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14,3٪، مشيرا إلى أن هذا البند في موازنة الدولة يمثل أهمية كبيرة في دعم ملف الصحة، وحل المشكلات التي تواجه العديد من المواطنين في تلقي العلاج.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الاهتمام بملف دعم الصادرات سيكون له مردود إيجابي كبير في الاهتمام بملفات التصنيع المحلي، وكذلك التشجيع على الزراعة، لما للتصدير من عائد اقتصادي كبير، سواء على المواطنين أو الدولة بالكامل.

وقال محمد زين الدين: رصد 28,1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي 368,3٪و 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، خطوة هامة وسيكون لها تأثير كبير في نمو القطاع الصناعي والزراعي، ومن ثم تقدم الاقتصاد الوطني، بما يؤثر إيجابيا في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد عضو البرلمان، أن مشروع الموازنة بها أرقام طموحة، سوف تكون في صالح المواطنين وبما يساهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

برلماني: زيادة الدعم بالموازنة الجديدة جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين

و أشاد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8٪؜، قائلا: الزيادة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على مواصلة التدابير الداعمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد جاء بهدف التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم حتى نتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات الرئاسية تساهم في امتصاص آثار التداعيات العالمية على معيشة المواطنين ؛ الأمر الذي يعزز من الأمان الاجتماعي، معقبا:” الرئيس السيسي يوضع المواطن دائما في مقدمة الأولويات”.

وتابع النائب عبد الوهاب خليل: توجيهات الرئيس السيسي حول زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية