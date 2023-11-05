بزيادة 454 مليون دولار..احتياطي الذهب يعاود الارتفاع إلى 8.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر

ارتفع مكون الذهب من الاحتياطي النقدي إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 7.64 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 454 مليون دولار، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

احتياطي الذهب



وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 35.108 ملياردولار بنهاية أكتوبر2023، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبرالماضي، بارتفاع قدره 132 مليون دولار خلال شهر.

جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع وحدات السحب الخاصة إلى 371 وحدة بنهاية أكتوبرمقابل 29 وحدة خلال سبتمبرالماضي، فيما انخفضت العملات الأجنبية 27.299 من مليار دولار خلال سبتمبر إلى 26.635مليار دولار بنهاية أكتوبرالماضي.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري