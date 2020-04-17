بزيادة 4 مليارات.. البورصة تسجل 18 مليار جنيه قيم تعاملات خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية زيادة في قيم التداولات بنحو 4 مليارات جنيه، خلال جلسات الأسبوع المنقضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن السوق سجلت قيم تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.36 مليار ورقة مالية منفَّذة على 151 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيم تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.46 مليار ورقة مالية منفذة على 137 ألف عملية، خلال الأسبوع السابق له.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 27.87% من إجمالي قيمة الأسهم داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.13% خلال الأسبوع.

وشهدت البورصة، في الأسبوع المنقضي، حالة تباين بأداء المؤشرات، بينما صعد رأس المال السوقي بنحو 0.22%

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، بينما ارتفع “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 5.39% إلى 1097 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02% إلى 1084 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1.2 مليار جنيه، ليسجل 552.7 مليار جنيه، مقابل 551.5 مليار، في الأسبوع الماضي.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات شبه جماعية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4 مليارات جنيه، مع ختام تعاملات الجلسة ليغلق عند 554.3 مليار جنيه، مقابل 554.3 مليار بنهاية تعاملات أمس.

وقالت البورصة، في إعلان للمتعاملين، الخميس، إنه تقرّر أن يكون يوم الأحد الموافق 19/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأول الأربعاء، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، بالتزامن مع الاحتفالات بالاعياد.

بالإضافة إلى أي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية، أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع محاولة مخالفة القرارات المتخَذة بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وأكد مدبولي أنه وحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، داعيًا إلى تحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأي تجمعات.

وشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.