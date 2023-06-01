بزيادة 371 مليار..ارتفاع المركزالمالي للبنوك إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير

ارتفع إجمالي المركز المالي

المركز المالي بالبنوك

بخلافليسجل 12.780 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 12.409 تريليون بنهاية يناير من العام الجاري، بارتفاع يقدر بنحو 370.811 مليار جنيه.

وخلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وصلت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 2.312 تريليون جنيه، والأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة إلى 4.748 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

البنك المركزي المصري

وسجلت رؤوس أموال البنوك نحو 317.053 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 311.387 مليار بنهاية يناير من العام نفسه، ووصلت الاحتياطيات بالبنوك نحو 455.895 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 452.245 مليارحتى يناير.

وسجلت المخصصات نحو 285.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 283.181 مليار بنهاية يناير 2023. وسجلت التزامات من قبل البنوك في مصر نحو 558.495 مليار جنيه، والالتزامات من قبل البنوك فى الخارج نحو 419.613 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.