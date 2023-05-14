بزيادة 31%.. «القومي لتنظيم الاتصالات» يحقق 8.7 مليار جنيه إيرادات 2021/2022

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة خلال أعمال ترجمتها ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع .

وأشار بدوي إلى أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/ 2022، بالإضافة إلى الإيرادات التي حققها الجهاز في المصروفات العامة.

وتابع بدوي: إن الجهاز ساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة بـ 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة إلى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الجهاز ينفق 3 مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة “حياة كريمة” و”نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية” تمثلت في: انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينه في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.