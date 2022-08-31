بزيادة 30%.. 827 مليون دولار صادرات مصر من الذهب فى 6 شهور

قفزت صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 30% لتسجل 827 مليون دولار، مقابل 638 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

يذكر أن صادرات مواد البناء صعدت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة مع 3 مليارات و80 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2021.

وبحسب التقرير حلت الإمارات فى مقدمة الدول المستوردة للحلى المصرى بقيمة 442 مليون دولار، تلتها كندا بقيمة 382 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 2 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 273 ألف دولار، وإيطاليا بقيمة 247 ألف دولار.

وبلغت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة مع 2 مليار و345 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.