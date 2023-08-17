بزيادة 150%.. بنك قناة السويس يرفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه بالرغم من التحديات التي واجهت البنك والعالم أجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد نجح البنك في خلال الخمس سنوات الماضية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه عام 2019 وصولا إلى 5 مليار جنيه؛ ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.

زيادة رأس المال

وأضاف الرفاعي أنه تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال، اعتباراً من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصري، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع أسهم مجانية 704.3 مليون جنيه، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصري.

وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه ويتم حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لاتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة في 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصري وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن تلك الزيادات والبالغ قيمتها 3.0 مليار جنيه مصري تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت في زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصري الى 5.0 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة اعمال تدعيم البنية التحتيه للبنك وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت في نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.