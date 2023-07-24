بزيادة 15%.. تداول 3.5 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال النصف الأول

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وسجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون ألف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن وصادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وأعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم جميع التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.