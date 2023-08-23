بزيادة 1000 جنيه للطن.. أسعار الحديد اليوم في مصر تقفز مجددا بالأسواق

زيادة جديد في أسعار الحديد اليوم في مصر اعلنها مصنع حديد بشاي للصلب بواقع 1000 جنيه للطن على ان يتم تطبيق الزيادة بداية من غدا 24-8-2023 ، ولايزال سعر الدولار يواصل ثباته امام الجنيه في البنوك المحلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وعلمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، إن مصنع بشاي للصلب قفز مجددا بسعر الحديد في مصر فيما تم تطبيق تلك الأسعار بالأسواق ليسجل مستويات 33 ألف جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد اعلان المصنع الجارحي للصلب امس زيادة أسعار الحديد في مصر الشهر الجاري بواقع 500 جنيها للطن ، فيما لازالت الأسواق تشهد ثبات في باقي المصانع.

واكد فرحات على أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واشار الى ان سعر حديد عز مستقر سعره عند 32135 جنيها فيما لم يتغير أسعار حديد السويس للصلب مازال عند مستويات 32050 جنيها وهو نفس سعر حديد المصريين ، فيما يستقر ايضا ، ولم يتغير سعر باقي المصانع.

وأشار الى أن الاسعار المعلنة غير شاملة النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

واوضح أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتعد «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويا شاملا المستورد