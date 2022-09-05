بزيادة هى الأعلى فى تاريخ القطاع.. 1200 جنيه ارتفاعاً فى أسعار الورق بالسوق المحلية

ارتفعت أسعار الورق نحو 1200 جنيه فى السوق المحلية مطلع سبتمبر الحالي، ليقترب متوسط الطن من 28 ألف جنيه لوزن 48 – 50 جرامًا.

قال عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية – فى تصريحات لـ«المال»– إن الزيادة الجديدة هى الأعلى فى تاريخ قطاع الورق.

وأشار «خضر» إلى أن مصانع الورق المحلية، ومنها مصنع «ادفو» أرجعت الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتج النهائى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع غلاء الخامات المستوردة والمحلية.

وقال إن أسعار مصنع قنا لوزن 48-50 جرامًا ارتفعت حاليًا إلى 27900 جنيه للطن، و54-55 جرامًا بلغ 27300 جنيه، 60-58 جرامًا 26800 جنيه.

وسجلت أسعار منتجات مصنع ادفو لوزن 50 جرامًا حوالى 27950 جنيهًا للطن، و55 جرامًا 27400 جنيه، و60 جرامًا 26900 جنيه.

وكشف أن سعر طن الورق المستورد ارتفع بنحو 1000 جنيه للطن، ليبلغ متوسط الطن نحو 35 ألفًا خلال أغسطس الماضي.

وتوقع «خضر» انخفاض سعر الورق المستورد خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تراجع أسعار الشحن بأكثر من %30 نتيجة دخول مراكب عملاقة للخدمة تعمل بأثمان أقل من المراكب الحالية، ما يخفض تكلفة الواردات عقب قرارات وزارة المالية الخاصة بالإفراج الجمركي.

وكشف مصدر مسئول بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لـ«المال»، عن ارتفاع الطلب على الورق بأكثر من %50 خلال الفترة الحالية، لاسيما مع دخول موسم المدارس والجامعات.

وأشار المصدر إلى أن غلاء الورق سيرفع تكلفة المنتج النهائى من الكتب والكشاكيل والكراسات وغيرها.

وأضاف أن المطابع والشركات تستطيع تغطية الطلب الخاص بالسوق المحلية حال تسهيل عملية الاستيراد فى ظل نقص المعروض المحلى من الورق، مطالبًا بضرورة دعم الدولة للقطاع منعًا لإغلاق بعض المطابع وتكبدها خسائر.

وأشار إلى انخفاض المعروض من الورق بالسوق أيضًا نتيجة صعوبة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وعراقيل تدبير التمويل الخاص باستيراد بعض الأصناف المطلوبة.

وأضاف أن مصر تستورد لب الخشب من عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفنلندا، والسويد، مشيرًا إلى أنه يتم جلب ما يقرب من 12 ألف طن سنويًا لصالح شركة مصر إدفو، لإنتاج الورق الكرافت بأوزانه المختلفة.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف محليًا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة كيانات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد الكمية الباقية من الخارج.