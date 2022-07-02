بزيادة تصل إلى 12 جنيها.. «الثروة الداجنة»: سعر طبق البيض وصل 75 جنيها في أماكن (فيديو)

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة أن سعر طبق البيض وصل 75 جنيها في بعض الأماكن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”.

وقال السيد إن الدولة لن تستطيع أن تقوم بخفض الأسعار ولكنها تستطيع أن تقوم بضبط الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلية نتيجة زيادة أسعار الأعلاف والتي يتم استيراده بنسبة 80% من حجم الاستهلاك .

وأضاف السيد أن سعر طبق البيض بلغ في المزرعة 63 جنيها وتباع للمستهلك من 70 إلى 75 جنيها في بعض الأماكن.

و تابع السيد : “طن العلف كان يبلغ 9 آلاف جنيه وصل إلى 12 ألف جنيه وطن العلف انخفض حاليا ولابد أن يشعر المواطن بالانخفاض وكده في حاجة مش مظبوطة”.

وأوضح أنه “من المفترض أن يكون سعر بيع المزرعة 55 جنيها وللمستهلك 60 جنيها”.

وأشار السيد إلى أن سعر طبق البيض عندما وصل 48 جنيها، حدثت مشكلات وتم التحدث في ذلك وكان طن العلف 9 آلاف جنيه حينها .

وأكد السيد أن جميع السلع متوفرة في السوق المحلية رغم أن الأسعار مرتفعة بخلاف دول أخرى ، مطالباً بزيادة إنتاج الأعلاف لتخفيض أسعار بيع السلع المرتبطة بها.