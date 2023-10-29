بزيادات سعرية تصل إلى 60 ألف جنيه.. طرح سيارات «جيلي GX3» برو موديل 2024

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلى لـ«جيلي»، عن طرح طرازات «جيلي GX3» برو موديل 2024 بزيادات سعرية تصل إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية

أسعار جيلي GX3 برو موديل 2024

الفئة السعر (موديل 2023) السعر (موديل 2024) A/T 670 ألف 730 ألف

وتزود طرازات «جيلي GX3 برو» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة هيدروليك – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – التحكم الديناميكى فى السيارة VDC».

كما تقدم ببعض وسائل المساعدة الأخرى ومنها «وضع القيادة البيئية ECO – مساعد ركن Rear park Assist – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

دعمت سيارات جيلي GX3 بمجموعة من التجيهزات في المقصورة الداخلية ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء رقمي – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – فتحة سقف».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة مع إمكانية الربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

تقدم طرازات جيلي GX3 ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة، وغيرها».