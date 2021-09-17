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بزيادات سعرية تصل إلى 20 ألف جنيه.. طرح سيارات «سكودا كودياك» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 570 إلى 900 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 1:25 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 1:25 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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طرحت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، سيارات «سكودا كودياك» موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، صعدت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الأولى «Active» إلى 570 ألف جنيه، بدلًا من 565 ألفًا سابقًا.

ارتفعت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 620 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 610 ألفًا.

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قفزت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الثالثة «Ambition» إلى 700 ألف جنيه، مقابل 690 ألفًا.

تقدم سيارات «كودياك» الفئة الرابعة «Style» بسعر 745 ألف جنيه، بدلًا من 735 ألفًا.

قدرت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الخامسة «Sport line» بنحو 785 ألف جنيه، بدلًا من 770 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «كودياك» الفئة السادسة «L&K» إلى 800 ألف جنيه، مقارنة بنحو 785 ألفًا.

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وصعدت أسعار طرازات «كودياك» الفئة السابعة «TSI AWD» إلى 900 ألف جنيه، مقابل 880 ألفًا.

تقدم طرازات «سكودا كودياك» عبر إصدارين فى السوق المحلية -«النسخة الأولى»- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

يتوافر الإصدار الثاني من طرازات «سكودا كودياك» بمحرك سعة 2000 سي سي، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم المال - خاص

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