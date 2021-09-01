«بزنيس واير» : كرسبي كريم الأمريكية تدخل السوق المصرية وتفتتح أوّل متاجرها في القاهرة

أصبحت مصر الدولة رقم 31 التى تقدم لعشاق الكعك العالمى دونتس كرسبي كريم الشهي والطازج في جميع أنحاء العالم الذى تنتجه شركة “كرسبي كريم” الأمريكية التي تتخذ من شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية مقراً رئيسياً لها والتى تعد إحدى أكثر العلامات التجارية المحبوبة والمعروفة في العالم وذلك بعد بعد افتتاح فرع لها خلال شهر أغسطس الذى انتهى أمس وذلك في مول “أرابيلا بلازا” فى القاهرة الجديدة ليكون أول متاجرها فى السوق المصرية.

وذكر موقع بزنيس واير : “أصبحت الأحلام “الحلوة” حقيقة واقعة في القاهرة، بمصر، حيث افتتحت “كرسبي كريم” أول متجر لبيع الكعك المحلى (دونت) التابع لهذه العلامة التجارية العالمية في البلاد بالتعاون مع مجموعة “أمريكانا” الشريكة في الامتياز.”

وباتت مصر أحدث دولة تقدم الكعك الأمريكى الشهير “كرسبي كريم” ليستمتع المستهلك المصرى بالكعك المحلى الذي تقدمه الشركة الأمريكية.

وافتتحت مجموعة “أمريكانا جروب” الشريكة في الامتياز لهذا المتجر في القاهرة بتعزيز مساعي “كرسبي كريم” لتقديم الكعك المحلى (دونت).

ودخل كعك “كرسبي كريم” السوق المصرية بعد افتتاح أوّل متاجرها بالقاهرة لتقدم الشركة الكعك الشهي والطازج المشهور بجميع أنحاء العالم

ويتألق “الضوء الأحمر الساخن” الشهير للافتة “كرسبي كريم” لإعلام الضيوف بتوفّر الكعك المحلى (دونت) “أوريجينال جلايزد” اللذيذ والساخن والطازج.

وينتج متجر “هوت لايت ثياتر” أكثر من 1200 من الكعك المحلى (دونت) في الساعة للمقيمين والزائرين على حدٍّ سواء.

المتجر مركز إنتاج يخدم استراتيجية “كرسبي كريم” فى القاهرة

ويعمل المتجر كمركز إنتاج يخدم استراتيجية “كرسبي كريم” متعددة القنوات لتوزيع وتقديم الكعك المحلى الطازج يومياً للعملاء بمنافذ بيع متعددة.

وقال مايك تاترسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “كرسبي كريم”: “يتلهّف العالم لتناول منتجاتها والتى أبرمت “أمريكانا” شراكة معها منذ عام 2007.

وتواصل أمريكانا التوسع بطريقة منضبطة لإشباع هذه الرغبة وتطوير الأنشطة وإضفاء البهجة على حياة العملاء بتوفير منتجات “كرسبي كريم” اللذيذة.

وتشعر شركة “كرسبي كريم” بالسعادة لتقديم الكعك الرائع والطازج في مصر بالتعاون مع ’أمريكانا‘، شريكها المرموق في الامتياز بالمنطقة.

وتقوم شركة “أمريكانا”، وهي شريك امتياز لـ”كرسبي كريم” مملوكة ومدارة بشكل مستقل، بتشغيل أكثر من 200 متجر “كرسبي كريم”.

وتملك شركة “أمريكانا” هذه المتاجر في خمس دول منها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت إضافة إلى مصر.

افتتاح المتجر الجديد في أغسطس في “أرابيلا بلازا”

ومع افتتاح المتجر الجديد في 19 أغسطس في “أرابيلا بلازا” بالقاهرة الجديدة، تصبح مصر الدولة الـ31 التي تقدم “كرسبي كريم”.

وقال أماربال ساندو، الرئيس التنفيذي لشركة “أمريكانا ريستورانتس”: “تملكتنا مشاعر غامرة تجاه الحب الذي أظهره الناس بالقاهرة تجاه “كرسبي كريم”.

وشعر المستهلكون المصريون بلذة منتجات الشركة الأمريكية حيث يلتزم فريق الشركة بالقاهرة بتقديم أشهى وألذ أنواع الكعك المحلى (دونت).

ومن المتوقع أن تواصل الشركة افتتاح منافذ جديدة خلال الشهور المقبلة بإطار خططها التوسعية بمصر، لنقدم حلويات ’كرسبي كريم‘ للعملاء.

وأشار مايك تاترسفيلد إلى أن الشركة بدأت بالفعل بحصد فوائد هذا الاستثمار المتمثلة في تطوير نموذج القنوات المتعددة فى مصر.

ويتزامن ذلك مع مواصلة الأنشطة العالمية في تحقيق أداء قوي وزرع الفرح في نفوس المستهلكين بتناول الكعك اللذيذ.

وتواصل الشركة الاستثمار بأعمالها العالمية ودفع عجلة النمو في أسواقها الحالية والتوسع بشكل انتقائي مع إمكانية تحقيق فرص هائلة بمصر.