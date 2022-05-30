بزنس إنسايدر: ماسك وبيزوس وجيتس يخسرون 115 مليار دولار في 5 شهور

تكبد أقطاب الأعمال الأمريكان إيلون ماسك وجيف بيزوس وبيل جيتس خسارة جماعية بقيمة 115 مليار دولار في صافي ثروتهم في الأشهر الخمسة الماضية مع تهاوي أسواق الأسهم، حسبما ذكرت مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية.

ووفقًا لمؤشر “بلومبيرج للمليارديرات”، فقد انخفض صافي ثروة ماسك الرئيس التنفيذي لـ “تسلا،” عملاقة صناعة السيارات الكهربية بمقدار 46.4 مليار دولار ، وانخفض صافي ثروة بيزوس، مؤسس “أمازون،” عملاقة التجارة الإليكترونية الأمريكية بواقع 53.2 مليار دولار ، في حين أن جيتس، الرئيس التنفيذي لـ “ميكروسوفت،” عملاقة البرمجيات الأمريكية قد تراجعت ثروته الشخصية بواقع 15.1 مليار دولار.

واعتبارًا من أمس الأول الجمعة ، بلغت قيمة ثروة ماسك 224 مليار دولار ، فيما وصلت قيمة ثروة بيزوس 139 مليار دولار ، وجيتس 123 مليار دولار.

وشهد برنارد أرنو ، رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة وثالث أغنى شخص في العالم ، انخفاضا في صافي ثروته الشخصية بقيمة 44.7 مليار دولار منذ يناير الماضي، لتصل إلى ما إجمالي قيمته 133 مليار دولار.

جدير بالذكر أن معظم ثروة ماسك وبيزوس مقيدة بأسهم تسلا وأمازون – وهما شركتان يعملان فيهما مديرين تنفيذيين حاليين وسابقين – لكن ممتلكات جيتس في مايكروسوفت، التي شارك في تأسيسها ، أصبحت الآن متواضعة نسبيًا.

يمتلك ماسك حصة 15.6٪ في تسلا تبلغ قيمتها حوالي 122 مليار دولار بعد أن تراجعت الأسهم في صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 37٪ تقريبًا هذا العام.

كما استحوذ ماسك على حصة 9.2٪ في منصة تويتر في أبريل ، مما جعل المستثمرين يشككون في التزامه بشركة تسلا وساعد في خفض قيمتها.

وباع ماسك أسهما في تسلا بقيمة 8.4 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ اللاحق البالغ 44 مليار دولار.

ويتمتع جيتس بمحفظة أكثر تنوعًا، مما ساعده على مواجهة عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم. مؤسسة بيل وميليندا جيتس، المؤسسة الخيرية التي أنشأها مع زوجته السابقة الآن ، تستثمر في الغالب في شركة بيركشاير هاثرواي المملوكة للمياردير الأمريكي وارن بافيت، والتي ارتفعت بأكثر من 5٪ هذا العام.

لكن الاستثمارات الأخرى ، بما في ذلك شركته Cascade Investments التي تستثمر في شركات التكنولوجيا مثل آ’بل، كانت أكثر صعوبة.

وعانت الأسهم التقنية من تصحيح حاد في الأشهر الأخيرة في مواجهة الضغوط التضخمية وهبوط ثقة المستهلك.