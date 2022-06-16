«بزعم توظيفها في تجارة الذهب».. ضبط 3 نصابين استولوا على أموال مواطنين بالغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة الغربية- لنشاط إحتيالي من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم بمجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح، مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 8 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات أنهم وقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، والاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.