«برًا وبحرًا».. كامل الوزير: سيتم توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة لجميع انتقالات المواطنين

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن كل ما يمس حياة المواطن للانتقال لكل مقاصده للعمل أو الجامعة او المستشفى او بيته أو غيرها، من الضروري أن نطمئنه بأنه يتم توفير وسائل نقل ومواصلات آمنة ومتطورة لانتقالاته.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA والتي انطلقت صباح اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

وأوضح الوزير أن فعاليات المعرض في دورته الرابعة ستشهد بدءًا من غد الاثنين عقد عدد كبير من الندوات المهمة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والطرق والكباري والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث تركز تلك الندوات على أهم المشروعات في كل قطاع وابرز الفرص الاستثمارية به ومساهمتها في خدمة المواطنين.

كما سيتم استعراض ابرز التحديات في كل قطاع وأساليب حلها والخروج بتوصيات بكيفية التعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح، حيث يشارك في هذه الندوات كل القائمين على قطاعات وزارة النقل وعدد كبير من الخبراء المتخصصين.

وأضاف وزير النقل أن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الاخضر هذا العام يركزان على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها، وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام وهي المستقبل.

مشروعات قطاع النقل البحري

وأشار إلى أن المعرض يشهد في هذه الدورة عرض نماذج حقيقية من القطار الكهربائي الخفيف LRT أمام رواد المعرض كأحد الإنجازات الهامة في مجال النقل والتي تشكل تحولا كبيرا في وسائل المواصلات الصديقة للبيئة والحديثة في مصر، كما يشاهد رواد المعرض عرض قطار المونوريل على الهيكل الخرسانى أمام المعرض بقاعة المنارة على محور المشير طنطاوي، وكذلك شرح توضيحي عن قطاع النقل البحري والذي انشئ عام 1961، والذي يقوم باعداد استراتيجيه عامة لجميع المواني البحريه المصريه، وكذلك رفع كفاءه ومستوى الاداء بها، وتشغيل منظومه تتبع السفن بالمياه الداخليه والمياه الاقليميه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنيه بهدف تبسيط الاجراءات الجمركيه، وكذلك منح وتجديد التراخيص للسفن المصريه، كما انه يمتلك بنك للمعلومات انشئ عام 1996، والذي تم تطويره مؤخرا ليواكب التحول الرقمي للدوله عن طريق تجميع البيانات بقاعده بيانات واحده من المصادر الاساسيه لها بكل دقة.

واستعراض كامل الوزير أهم انجازات الهيئه المصريه لسلامه الملاحة البحرية والمختصة بتنظيم وإدارة الملاحة في المياه الإقليمية، بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع مصر وتمثيلها في جميع المحافل الدولية، والإشراف على سلامة السفن، ومتابعة حالتها الفنية وعدم السماح بإبحارها إلا في حالة جاهزيتها للإبحار الآمن، وكذلك اصدار جوازات السفر البحرية لجميع العاملين البحاره والضباط والمهندسين.

كما قامت هيئةالسلامة في اطار التحول الرقمي بانشاء منظومه السفر البحري المميكن بدلا من جواز السفر القديم اليدوي.

وأشار كامل الوزير إلى انه جارٍ تطوير فنار بجنوب سيناء بمحافظه البحر الأحمر، وتم عرض أهم مشروعات الشركه المصريه للمحطات متعدده الاغراض والتي تعد الذراع التجاري لوزاره النقل في تشغيل محطات التداول، حيث تم استعراض مشروع محطه تحيا مصر والذي تم تنفيذ اعمال المرافق والمباني الاداريه بالكامل.

كما تم التعاقد على المعدات المطلوبه للمحطه باجمالي 140 معدة، وهناك مشروعات اخرى مثل محطه متعدده الاغراض بميناء سفاجا ومحطه متعدده الاغراض بميناء السخنه ومحطه لتداول الحبوب بميناء الدخيلة.