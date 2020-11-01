غير مصنف

«بريميير» تصعد 36 مركزا في تعاملات السمسرة أكتوبر الماضي

احتلت المركز الـ15 مقارنة بـ51 خلال شهر سبتمبر
أسماء السيد 1:53 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:53 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت شركة “بريميير لتداول الأوراق المالية” من تحقيق  قفزة كبيرة بتعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية بشهر أكتوبر الماضي، صاعدة بمعدل 36 مركزا.

وأظهرت البيانات أن الشركة احتلت الترتيب الـ 15 من خلال تنفيذ تداولات قيمتها 1.212 مليار جنيه بحصة سوقية 2.1%، مقارنة بالمركز الـ 51 في ترتيب شهر سبتمبر الماضي، بتداولات قيمتها 215.652 مليون جنيه بحصة سوقية 0.3%.

اقرأ أيضا  «العربي الإفريقي» توصي بشراء 6 من أسهم العقارات بالبورصة

وعلى صعيد الصفقات، فقط سجلت “بريميير” المركز الـ 4 في ترتيب تعاملات سوق الصفقات بعمليات منفذة قيمتها 1.047 مليار جنيه بحصة سوقية 8.3% .

ومن يناير إلى أكتوبر 2020، احتلت “بريميير” المركز الـ 34 بقيم تداولات منفذة 2.322 مليار جنيه بحصة سوقية 0.5% .

وتجدر الإشارة إلى أن الصدارة بالنسبة لترتيب شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر الماضي جاءت من نصيب شركة “التجاري الدولي”، بحصة سوقية بلغت 9.7% وتداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  هدوء وتيرة خسائر البورصة.. وتوقعات بارتدادة صاعدة لـ»التجارى الدولي»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة على مستوى الخبراء ببغداد

أحمد عاشور 10:55 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

متحدث الري: مصر لديها العديد من الآليات للتعامل مع سد النهضة الإثيوبي

محمد مجدي 8:17 م, الأثنين, 26 أكتوبر 20

«الزراعة» تطلق فعاليات ورشة عمل تدريبية بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الارشاد الزراعي

الصاوي أحمد 3:39 م, الأثنين, 26 أكتوبر 20

وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا

أحمد عاشور 10:03 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

توقيع مذكرة تفاهم بين غرف التجارة الأمريكية بمصر واليونان وقبرص لتعزيز لتعاون

سمر السيد 5:35 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

أكاديمية السويدي الفنية تحتفل بتخرج 220 من طلابها وتُعين 60% منهم

عمر سالم 6:17 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20