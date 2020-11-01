«بريميير» تصعد 36 مركزا في تعاملات السمسرة أكتوبر الماضي

تمكنت شركة “بريميير لتداول الأوراق المالية” من تحقيق قفزة كبيرة بتعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية بشهر أكتوبر الماضي، صاعدة بمعدل 36 مركزا.

وأظهرت البيانات أن الشركة احتلت الترتيب الـ 15 من خلال تنفيذ تداولات قيمتها 1.212 مليار جنيه بحصة سوقية 2.1%، مقارنة بالمركز الـ 51 في ترتيب شهر سبتمبر الماضي، بتداولات قيمتها 215.652 مليون جنيه بحصة سوقية 0.3%.

وعلى صعيد الصفقات، فقط سجلت “بريميير” المركز الـ 4 في ترتيب تعاملات سوق الصفقات بعمليات منفذة قيمتها 1.047 مليار جنيه بحصة سوقية 8.3% .

ومن يناير إلى أكتوبر 2020، احتلت “بريميير” المركز الـ 34 بقيم تداولات منفذة 2.322 مليار جنيه بحصة سوقية 0.5% .

وتجدر الإشارة إلى أن الصدارة بالنسبة لترتيب شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر الماضي جاءت من نصيب شركة “التجاري الدولي”، بحصة سوقية بلغت 9.7% وتداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه.