بريميير تجتمع بمحافظ مطروح لاستعراض المشروعات الاستثمارية

شريف عمر :يعقد مسئولو شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية اجتماعاً موسعاً صباح غدا، مع اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية ترويج ومساعدة بريميير فى تلك المشروعات.وقال أحمد عبدالمغنى، العضو المنتدب للشركة، إنه سيتم تناول آليات دعم ومشاركة بريميير فى تم



شريف عمر :

يعقد مسئولو شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية اجتماعاً موسعاً صباح غدا، مع اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية ترويج ومساعدة بريميير فى تلك المشروعات.

وقال أحمد عبدالمغنى، العضو المنتدب للشركة، إنه سيتم تناول آليات دعم ومشاركة بريميير فى تمويل وتسويق المشروعات، سواء فى الجانب السكنى أو السياحى والاستثمارى.

وأوضح عبدالمغنى فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن مطروح تخطط لإطلاق مشروعات جديدة فى قطاع اللوجستيات والموانئ والسياحة والصناعة، وترغب بريميير فى ترويج تلك المشروعات لدى عملاؤها فى منطقة الخليج، بهدف المشاركة فى بعضها.

وأشار إلى أن بريميير تملك العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب المهتين بالاستثمار فى مصر، وخاصة فى قطاع اللوجستيات والنقل، وهو ما يتوافق مع المشروعات التى تخطط مطروح لإطلاقها.

ويشير الموقع الاليكترونى لمحافظة مطروح لوجود العديد من الفرص الاستثمارية على امتداد ساحل البحر المتوسط، منها المساحات الشاسعة التى تهيئ الفرصة أمام مجالات عديدة للاستثمار المتنوع، ومنها المجال الزراعى، وهناك العديد من المحاصيل مثل الزيتون والبلح فى سيوة والتين، على طول الساحل الشمالى، والقمح والشعير الأخضر في الحمام والضبعة وبرانى ومرسى مطروح، بالإضافة لمجال الثروة المعدنية والبترول، فهناك هناك خامات الحجر الجيرى والطفلة والجبس فى مناطق الحمام والعلمين، وغرب مرسى مطروح، وخام الرخام بمنطقة بهى الدين بسيوة.

وتتوافر خامات أخرى مثل الرمال ” السليكا ” بمنطقة العلمين وشرق مرسى مطروح وهناك ايضاً خام الغاز الطبيعى بمنطقة جنوب العلمين وشرق مرسى مطروح وخالدة وعجيبة بالإضافة إلى البترول وتتمتع المحافظة بالشواطئ والمياه الصافية الزرقاء المناخ النقى الجاف، بجانب المقومات السياحية المتوافرة.

وأعلنت المحافظة فى أغسطس الماضى، التوقيع النهائى على8 مشروعات استثمارية تصل تكلفتها إلى مليارى جنيه، ما بين سياحية وصناعية وخدمية، بين المحافظة وعدد من المستثمرين.

