«بريميوم كارد» و«ثروة كابيتال» تطلقان بطاقة «20 – 30» بتمويلات تصل إلى 100 ألف جنيه للفرد

كشف بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد إنترناشيونال، أن شركته بالتعاون مع «ثروة كابيتال» أطلقت بطاقة «20 – 30» لتمويل مستلزمات الأفراد بحد أقصى يصل إلى 100 ألف جنيه للفرد.

يُذكر أن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل «بريميوم كارد العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي» أعلنت أمس –الإثنين- عن إطلاق حلول تكنولوجية مالية جديدة تحت اسم «بطاقة 20 – 30» بالشراكة مع «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية.

وأضاف أنطاكي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البطاقة الجديدة ستكون موجهة للأفراد عكس بطاقة «بريميوم» التى كانت موجهة للمؤسسات والعاملين بها، مشيرًا إلى أن «20 – 30» ستكون بفائدة منخفضة لمدة سداد تصل إلى 20 – 30 شهرا.

وتعد «بطاقة 20 – 30» والتطبيق الإلكترونى الخاص بها بمثابة بطاقة ائتمانية تتيح لحاملها الشراء من شبكة كبيرة من التجار وتقدم لهم جميع أنواع المنتجات والخدمات أونلاين أو عبر الشراء مباشرة من المتاجر.

وأوضح أنطاكى أن شركته بالتعاون مع «ثروة» تستهدفان إصدار 1000 بطاقة «20 – 30» شهريًا، معتمدة فى ذلك على قاعدة البيانات التى تمتلكها بالإضافة إلى سبل التسويق الأخرى التى ستلجأ إليها، ومنها شبكة التجار المتعاملين مع «بطاقة بريميوم»، مؤكدًا بدء الاتصال بالعملاء لتسويق المنتج الجديد.

ولفت إلى أن «بريميوم» ستتولى إدارة العملية التشغيلية والفنية فى البطاقة الجديدة، بينما سيرتبط دور «ثروة كابيتال» بتدبير التمويلات اللازمة لدورة العمل، لافتًا إلى أن الطرفين سيعتمدان على مواردهم الذاتية فى بداية الأمر على أن يتم اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية عند تعاظم حجم أعمال «بطاقة 20 – 30».

وأشار إلى أن «بريميوم» قامت بزيادة مدة السداد فى «بطاقة 20 – 30» عبر تقليل نسبة الخصم التى تتحصل عليها من التجار، بالإضافة إلى فرض نسبة فائدة قليلة على المنتج، ليتم منح العميل الفرصة لسداد التزاماته على 20 أو 30 شهرا عكس بطاقة «بريميوم كارد» التى يتم السداد فيها على 10 أشهر فقط بدون فائدة.

وأكد أن بطاقة «20 – 30» ستمكن العميل من تقسيط كل المنتجات والصناعات المختلفة من خلال شبكة كبيرة من التجار، سواء إلكترونيات أو ملابس أو رحلات سياحة ومنتجات أخرى، عدا المطاعم ومنتجات السوبر ماركت.

يُذكر أن «بريميوم» أشارت فى بيانها أمس إلى أن «بطاقة 20 – 30» ستطلق بشكل أولى فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع فى دائرة الشركاء التجار والتوسع فى المحافظات الأخرى لاحقًا، كما سيصبح فى إمكان المستهلكين تحميل التطبيق الإلكترونى عبر«Google Play» و«App Store».

وسيحظى العملاء من خلال «بطاقة 20-30» الجديدة بجانب بطاقة بريميوم كارد المتعارف عليها بإمكانية الاستفادة من برامج التقسيط المتخصصة والتسوق عبر شبكة تجارية واسعة تضم 6000 متجر.