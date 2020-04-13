«بريميوم كارد» تعتزم إصدار شريحة جديدة بقيمة 172 مليون جنيه من سندات التوريق خلال أيام

و«بريميوم كارد» هو كارت مدفوعات يتيح لحامله الحصول على سلع وخدمات التجار المتعاقدين مع الشركة بنظام التقسيط لمدة 10 أشهر بدون فوائد.

تعتزم شركة بريميوم انترناشيونال لخدمات الائتمان إصدار شريحة ثانية بقيمة 172 مليون جنيه من برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الخاص بها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت الشركة التى تعمل فى قطاع التمويل الاستهلاكى عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى، بمحفظة مستحقات تبلغ 185 مليون جنيه.

و«بريميوم كارد» هو كارت مدفوعات يتيح لحامله الحصول على سلع وخدمات التجار المتعاقدين مع الشركة بنظام التقسيط لمدة 10 أشهر بدون فوائد.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة على برنامج الإصدار أن البنك العربى الإفريقى سيشارك فى تغطية الشريحة الثانية من سندات بريميوم.

وقال بول أنطاكى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البرنامج كان من المفترض أن يتضمن إصدار شريحة كل 3 أشهر، مؤكداً أن تحديد الموعد أمر يرتبط بظروف السوق وحسن اختيار التوقيت الملائم.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس إدارة برنامج طرح سندات توريق قصيرة الأجل متعدد الإصدارات لصالح شركة بريميوم لخدمات الائتمان، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، مقسمة على شرائح بآجال تتراوح بين 6 و9 و12 شهراً.

وأكد أنطاكى عدم وجود نية لدى شركته لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء، مرجعا ذلك إلى عدم تحصيل أية فوائد على أصل المبلغ الذى يتم تقسيطه.

ورجح تأثر حجم أعمال بريميوم خلال العام الجارى نظراً لإغلاق المحلات لمدة يومين أسبوعياً وفقا لقرارات حظر التجول، مشيراً إلى أن التقسيط يعد الخيار الأفضل حالياً فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وكانت بريميوم تستهدف تسجيل حجم أعمال بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه فى 2022، و1.350 مليار جنيه فى 2020، وترتفع إلى 1.8 مليار جنيه فى 2021.

وتأسست شركة بريميوم فى السوق المصرية عام 2002 للأخوين بول ورامى أنطاكى، عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 أشهر بدون فوائد من خلال أكثر من 450 علامة تجارية.

إيمان القاضى وأحمد على