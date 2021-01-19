«بريميوم كارد» تصدر 1.4 مليار جنيه سندات توريق قبل نهاية العام

تستهدف شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان «بريميوم كارد» تنفيذ باقى إصدارات برنامج سندات توريق قصيرة الأجل البالغ قيمته 2 مليار جنيه قبل نهاية عام 2021.

وكشف بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن أنها تعتزم إصدار سندات توريق بالقيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 1.478 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالى، بعد ما تم طرح 3 شرائح بالفعل بقيمة إجمالية 522 مليونا.

وتأسست شركة «بريميوم» فى السوق المصرية عام 2002 عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 أشهر بدون فوائد من خلال أكثر من 450 علامة تجارية.

وأضاف «أنطاكى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن شركته ستصدر شريحة رابعة من سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة تصل إلى 180 مليون جنيه خلال شهر يناير الحالي، عقب إنهاء الإجراءات والموافقات اللازمة.

أنطاكي: حققنا 1.1 مليار مبيعات فى 2020 ونستهدف 1.5 مليار

وأوضح أن شركته حققت مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة بمستهدفات بلغت 1.3 مليار للعام ذاته، مؤكدًا أن عدم تحقيق المستهدفات كان نتيجة ظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى أنها تستهدف زيادة مبيعاتها فى عام 2021 فى ظل استقرار متوقع للظروف الصحية و تحسن نظيرتها الاقتصادية، إذ تسعى إلى تسجيل ما قيمته 1.5 مليار جنيه.

وأكد عدم وجود نية لقيد وطرح «بريميوم كارد» فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنها ستسعى إلى تحقيق مستهدفاتها على مستوى المبيعات أولًا ثم النظر إلى مسألة الطرح فى مرحلة لاحقة.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس إدارة برنامج طرح سندات توريق قصيرة الأجل متعدد الإصدارات لصالح شركة “بريميوم” لخدمات الائتمان بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، مقسمة على شرائح بآجال تتراوح بين 6 و9 و12 شهراً.