«بريميوم دياجنوستيكس» و«مختبرات القضاة» توقعان مذكرة تفاهم في صفقة بقيمة 150 مليون جنيه

وقعت شركة «پريميوم دياجنوستيكس» مذكرة تفاهم مع «مجموعة مختبرات القضاة التخصصية» في صفقة بقيمة 150 مليون جنيه لتوسيع أعمالهما في الأردن بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية وخدمات التشخيص المخبري.

من جانبه، قال محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة “بريميوم دياجنوستكس”، إن الشراكة تمثل فرصة لتعزيز مكانة الكيانين فى قطاع الرعاية الصحية فى المنطقة، تماشيًا مع رؤية تابعته فى توفير خدمات التشخيص و توسيع نطاق الأعمال جغرافيًا مع الحفاظ على أعلى معايير الرعاية للمرضى.

وفي سياق متصل، قال أحمد القضاة، المدير التنفيذي لمجموعة مختبرات القضاة التخصصية، إن مهمتنا تتمثل في تحسين نتائج الرعاية الصحية والاستشارات المخبرية بالشراكة مع «بريميوم دياجنوستيكس» تماشيًا مع الرؤية لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتجارب المرضي في المنطقة والأردن.

وأوضحت الشركة في بيان أن توقيع الاتفاقية يمثل العديد من الفرص الإيجابية لقطاع الرعاية الصحية من خلال دمج موارد وخبرات الكيانين؛ إذ ستقدما مجموعة من تقنيات التشخيص المخبري ووسائل الرعاية الصحية المبتكرة، وضمان توفر الجيل الجديد من الخدمات الطبية في الأردن.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «بريميوم دياجنوستيكس» في الولايات المتحدة الأمريكية فيما، توجد «مجموعة مختبرات القضاة التخصصية» في الأردن.