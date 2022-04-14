«بريميوم» تُتيح لحاملى بطاقتها خدمة تقسيط مصاريف المدارس

قال بول أنطاكى، رئيس مجلس إدارة «بريميوم كارد إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، إن شركة التمويل الاستهلاكى التابعة تعتزم إتاحة خدمة تقسيط مصاريف المدارس للعام الدراسى الجديد فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن هذه الخدمة سيتم إتاحتها فقط لحاملى بطاقات «بريميوم» وبحدود ائتمانية 15 ألف جنيه للعميل.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن «بريميوم» تتوسع فى تقديم الخدمات المتنوعة لعملائها، فى ظل حالة المنافسة الكبيرة بين شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية.

كانت «بريميوم» أطلقت شركة التمويل الاستهلاكى التابعة لها أواخر 2020 بالشراكة مع «كونتكت القابضة» – «ثروة كابيتال» سابقًا- بنسبة ملكية %50 لكل منهما، وبلغ رأس مال الشركة الجديدة حينها حوالى 10 ملايين جنيه .

أنطاكي: ندرس رفع حد الائتمان لحاملي « 30-20 »

وأضاف «أنطاكى» أن عدد عملاء «بريميوم» وصل حاليًا إلى 200 ألف، أما على صعيد بطاقات «20 – 30» التى تم طرحها بالشراكة مع «كونتكت القابضة، فأوضح أن عدد مستخدميها يرتفع شهريًا بواقع ألف عميل .

وكشف أن شركته تدرس رفع الحدود الائتمانية لحاملى بطاقة «20 – 30» لمساعدة المتعاملين فى مواجهة ظروف الغلاء الحالية .

وفيما يتعلق بمنتج الجمعية الذى تعتزم «بريميوم إنترناشيونال» إطلاقه، قال إن الشركة بدأت المراحل التجريبية للتطبيق الخاص به، إذ أتاحته لحوالى 12 شركة من العملاء الخاصين بها .

ونشرت «المال» سابقًا أن المنتج هو«الجمعية» بمفهومها السائد، والتى تُقام بين مجموعة من الأفراد عبر دفع مبلغ مالى معين، يحصل عليه شخص مختلف بداية كل شهر، وذلك بغرض فتح باب جديد لتوفير سيولة مالية للأفراد بشكل منظم .

ومن المفترض أن تتولى «بريميوم» تنظيم المجموعات والأدوار الخاصة لكل فرد ضمن المجموعة وتوقيت الدفع والتسليم . وتأسست«بريميوم» فى السوق المصرية عام 2002 عبر إصدار نظام خاص ببطاقات التقسيط للموظفين بالشركات، يصل إلى 10 شهور بدون فوائد من خلال أكثر من 450 علامة تجارية