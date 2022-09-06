«بريميوم» تضيف 2.1 مليار جنيه إلى محفظتها بالنصف الأول

منحت شركة «بريميوم إنترناشيونال» تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لحاملى بطاقاتها.

قال بول أنطاكى رئيس مجلس إدارة الشركة إن قيمة الاستخدام الفعلى من جانب العملاء خلال تلك الفترة بلغت 750 مليون جنيه من الحدود الائتمانية الكلية الممنوحة لهم بما يُمثل حوالى %36 فقط.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن بطاقة «بريميوم» تُتيح للعميل استخدام الحد الائتمانى الممنوح، مع أى تاجر ضمن الشبكة محل التعاقد مع الشركة

أنطاكى : 12 ألفا متوسط العميل ومخططات لزيادة تعاقدات التجار

وأضاف أن التعاقدات تتضمن الجانب الاستهلاكى ومن بينها الملابس والمطاعم والتجزئة وغيرها، والخدمات بمختلف أنواعها ومنها الترفيهية، بالإضافة إلى السلع المعمرة، مؤكدا أن شركته تخطط للمزيد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء «بريميوم» وصلت إلى 180 ألفا خلال النصف الأول ومستهدف منح تمويلات جديدة حتى نهاية العام الجارى بقيمة 600 مليون جنيه.

على جانب آخر، أضاف «أنطاكى» أن حجم التسهيلات البنكية لدى شركته تبلغ حاليًا حوالى 800 مليون جنيه، موضحًا أنها تتعامل بشكل أساسى مع البنوك وعلى رأسها البنك العربى الأفريقى والأهلى ومصر، بالإضافة إلى شركات تخصيم.

وأوضح أن «بريميوم» قد تسعى لزيادة تسهيلاتها الائتمانية خلال الفترة المقبلة، إذ شهدت زيادة فى طلبات الحصول على تمويلات من جانب العملاء.

وفيما يتعلق بخدمات تقسيط المدارس، كشف أن “بريميوم” تسعى لإضافة الخدمة خلال الموسم الدراسى الحالى، لافتا إلى أنها أتاحت للعملاء تقديم طلبات بقيمة المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائهم لتقديم التمويل اللازم.

وأكد «أنطاكى» أن متوسط حجم التمويل الممنوح للعميل يصل إلى 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أن «بريميوم» تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم برامج تقسيط متنوعة لعملائها.